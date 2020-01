San Siro si ferma per ricordare Kobe: prima del quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino verrà osservato un minuto di silenzio in memoria della leggenda del basket tragicamente scomparsa. I rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio per onorare Kobe Bryant, Gianna Maria e le vittime dell'incidente di Los Angeles

Il Milan ha reso noto che in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, in programma domani sera (martedì 28 gennaio) verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant.

Leggenda del basket mondiale, Kobe era molto legato all'Italia e seguiva con grande interesse il nostro calcio, da grande tifoso del Milan. Nel 2013 aveva visitato il centro sportivo di Milanello, rilasciando un'intervista per Milan Channel di cui il club rossonero ha voluto condividere un estratto sui propri profili social. Quel giorno raccontò della sua fede rossonera: "È sempre stato un sogno per me venire qua, quando ero piccolo guardando Gullit, Rijkaard, Van Basten, Maldini... è sempre stata la mia squadra dei sogni. Nel mio spogliatoio a Los Angeles ho una maglia del Milan e una sciarpa".

E in occasione di Milan-Torino i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio per onorare Kobe, Gianna Maria e le vittime dell'incidente di Los Angeles.