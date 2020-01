Si giocano i quarti di finale a San Siro, sfida sul campo dei rossoneri reduci da tre vittorie di fila in campionato. Vietato sbagliare per i granata, battuti 7-0 dall'Atalanta nel weekend. Rossoneri con il lutto al braccio nel ricordo di Kobe Bryant. Pioli schiera Piatek in tandem con Rebic, panchina per Ibrahimovic. Mazzarri si affida a Belotti affiancato da Verdi e Berenguer. Fischio d'inizio alle 20.45, chi passa affronterà in semifinale la Juventus