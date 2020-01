Inter Fiorentina, le probabili formazioni dei quarti di Coppa Italia

E' di nuovo Inter-Fiorentina dopo il gol allo scadere di Vlahovic, che lo scorso 15 dicembre fermò sul pari i nerazzurri al Franchi. Questa volta, però, si gioca a San Siro. Ed è Coppa Italia, con in palio le semifinali. I viola da allora hanno cambiato allenatore: non c'è più Montella ma Iachini, che non ha mai perso da quando si è seduto in panchina. Tre vittorie e due pareggi, compreso un sorriso al San Paolo che spera di poter replicare anche a Milano. Dall'altra parte la squadra di Conte, reduce da tre pareggi consecutivi in Serie A con Atalanta, Lecce e Cagliari, vuole tornare ad esultare davanti ai propri tifosi. La vincente affronterà il Napoli. Inter e Fiorentina si sono incrociate due volte ai quarti di finale di Coppa Italia, nel 1960 e nel 1967: un passaggio del turno per parte. Inoltre i nerazzurri sono stati eliminati ai quarti di finale nelle ultime tre edizioni del torneo, un vero tabù da sfatare per Lautaro e compagni.

Inter, Sanchez dal 1'

Antonio Conte cambia in vista della trasferta di Udine, dove non potrà permettersi altri passi falsi. In porta sempre Handanovic, che davanti a sè avrà Godin e Ranocchia più uno fra Bastoni e Skriniar, con quest'ultimo uscito dopo appena 17' nella sfida contro il Cagliari a causa di alcuni giramenti di testa (stessa sorte, lato Fiorentina, per Castrovilli). Serata da ex per Borja Valero, che a Firenze in campionato si era reso protagonista di una grande prestazione. Ai suoi lati Vecino (anche lui con un passato in viola) e Barella. Esterno ecco Candreva, mentre dall'altra parte fiducia a Young, anche se c'è un ballottaggio con Dimarco. In avanti parte titolare Lautaro Martinez, squalificato per due giornate in campionato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nell'ultima giornata. Accanto a lui non Lukaku ma Sanchez, che non segna dal 28 settembre anche e soprattutto a causa dell'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo.

INTER (3-5-2) Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

Fiorentina, dubbi a centrocampo per Iachini

Ancora molti dubbi da sciogliere per Iachini, che nel giro di pochi giorni affronterà Inter e Juventus nei loro stadi. A San Siro, fra i pali, spazio a Terracciano, con Dragowski - grande protagonista nel pareggio con il Genoa - a riposare in panchina. In difesa pesa la squalifica di Pezzella - che non ci sarà nemmeno allo Stadium - al suo posto Ceccherini, che completerà il reparto con Milenkovic e Caceres. In grande forma Lirola, confermato come quinto di centrocampo, mentre dall'altra parte ci sarà l'ex Dalbert. Nel mezzo sono in tre per due posti: Pulgar ed Eysseric sembrano in vantaggio su Badelj. In avanti Chiesa (in ballottaggio con Vlahovic) farà coppia con Cutrone.

FIORENTINA (3-5-2) Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Eysseric, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini