Coppa Italia, il tabellone delle semifinali

La Coppa Italia è arrivata nella fase decisiva, le ultime due sfide dei quarti hanno completato il tabellone delle semifinali. Napoli e Juventus, che avevano eliminato Lazio e Roma, sono state raggiunte dalle due milanesi. Il Milan ha vinto per 4-2 ai supplementari contro il Torino e in semifinale sfiderà i bianconeri di Maurizio Sarri. L'Inter ha invece vinto 2-1 a San Siro contro la Fiorentina e si ritroverà a sfidare nel prossimo turno il Napoli di Rino Gattuso. Le semifinali non si giocheranno più in gara secca, ma in sfide di andata e ritorno tra febbraio e marzo. La finale, invece, si giocherà a Roma il 13 maggio.

Il programma delle semifinali di Coppa Italia

Gare d'andata

Mercoledì 12 febbraio 2020

Inter-Napoli (ore 20.45)

Giovedì 13 febbraio 2020

Milan-Juventus (ore 20.45)

Gare di ritorno

Mercoledì 4 marzo 2020

Juventus-Milan (ore 20.45)



Giovedì 5 marzo 2020

Napoli-Inter (ore 20.45)