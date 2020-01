Maratona di calciomercato su Sky Sport per l'ultimo giorno di trattative. Costanti aggiornamenti dall'hotel con i nostri inviati e 90' di streaming con domande e risposte per chi partecipa sui social con #SkyCalciomercatoDay. L'Originale raddoppia: dalle 19 alle 20 l'ultima ora in tempo reale e dalle 20 alle 21 il commento nello studio di Alessandro Bonan

L'ultimo giorno di una sessione di calciomercato è sempre speciale. Lo sarà ancor di più venerdì 31 gennaio 2020 perché si chiude una finestra di trattative che ha superato ogni aspettativa. Da Ibra a Eriksen, passando per Cutrone e Lobotka, senza dimenticare i tanti ritorni che hanno caratterizzato il Genoa o i colpi a sorpresa della Fiorentina. Sky Sport ha pensato di rendere indimenticabile questo giorno coprendo al massimo l'evento fino al gong... e oltre.

Il mercato in streaming su skysport.it

La sessione del mercato invernale 2019/20 si chiude alle 20.00 di venerdì 31 gennaio. L'avvicinamento al fatidico gong inizia dalla mattina con le edizioni di Sky Sport24 e il liveblog online. Su skysport.it un'ora di streaming dall'Hotel del calciomercato, dalle 11 a mezzogiorno: Fayna e la squadra mercato presenteranno la giornata su Sky e daranno tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui contratti depositati e l'andamento delle visite mediche last minute. Dalle 14 alle 14.30, ancora in streaming, mezz'ora per rispondere a tutte le domande che arrivano dai social all'hashtag #Skycalciomercatoday

L'Originale raddoppia