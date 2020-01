Calciomercato: news e trattative live del 30 gennaio

Rodriguez verso il Psv

Tutto pronto per il trasferimento di Ricardo Rodriguez (operazione in prestito secco fino a giugno) ma il Milan farà partire il giocatore solo quando avrà l'ok per il suo sostituto: Matias Viña, classe ’97 uruguaiano del Nacional su cui c’era anche l’Atletico Madrid e seguito dal Palmeiras. Il Milan sta trattando e si cerca di trasformare la prima proposta di prestito con diritto di riscatto in obbligo a un tot di partite. Dettagli: prestito da 1.4 milioni di euro e diritto di riscatto a 7 milioni, il Nacional ne chiede 10/12. Il Palmeiras offre 5.5 per il 60 per cento del cartellino ma sarebbe a titolo definitivo. Il giocatore non si è allenato coi compagni, in attesa di novità sul futuro. Viña vuole il Milan e chiederà al presidente di accontentarlo. L'alternativa a Viña è Laxalt che potrebbe quindi rientrare dal prestito al Torino come vice Theo Hernandez (su Laxalt anche lo Spartak Mosca).