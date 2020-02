Hai chiesto qualcosa di specifico ai giocatori?

"I giocatori stanno dando sempre il loro contributo, si allenano bene, a volte davanti alla prestazione negativa ti sorprendi proprio perché si allenano bene, lo standard è elevatissimo. La disponibilità da parte loro è totale. Ora dobbiamo risolvere i problemi che saltano fuori nella gestione del vantaggio: non è ottimale, come si vede palesemente dai numeri. Qui si lavora bene, per rapporti interpersonali con la dirigenza e con i giocatori. Il pubblico è diverso dagli altri pubblici per territorialità, non lo vivi solo a Torino, ma un po' dappertutto. Su questo non ho alcun dubbio, è un ambiente in cui è facile mantenere rapporti diretti con tutti"