La Juventus punta su Wojciech Szczesny per il futuro: i bianconeri hanno annunciato il rinnovo del portiere con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. "La Juventus annuncia il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la nostra maglia fino al 2024" si legge nel comunicato diramato dal club. Il polacco è alla Juve dal 2017, dove ha cominciato come vice di Gianluigi Buffon, riuscendo comunque a collezionare 21 presenze: due stagioni dopo, i ruoli si sono invertiti confermando la sua affidabilità. Dopo Bonucci, che aveva prolungato il suo contratto fino al 2024 lo scorso novembre, un altro perno della squadra bianconera dunque si lega al club torinese.

Difesa insuperabile

Dall'arrivo di Szczesny alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze.