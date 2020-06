Coppa Italia, calendario e orari delle semifinali

Il calcio riparte dalla Coppa Italia: oggi in campo la prima semifinale, a Torino si sfidano Juventus e Milan. Sabato sera invece Napoli e Inter si contendono l’altro posto per la finale. In caso di parità nel computo totale, non si disputeranno i tempi supplementari

La ripresa del calcio sarà nel segno della Coppa Italia. Infatti, in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha autorizzato l’anticipazione delle semifinali di ritorno, oggi ufficialmente si tornerà in campo. Lo faranno per prime Juventus e Milan, che si affronteranno all’Allianz Stadium: si riparte dall’1-1 della gara d’andata. L’altra semifinale coinvolge Napoli e Inter, con la squadra di Conte che proverà l’impresa riuscita in campionato: vincere al San Paolo, così da conquistare il pass per la finale. Le gare, così come la finale, si giocheranno entrambe a porte chiuse e senza la possibilità di disputare i tempi supplementari.

Il programma delle semifinali