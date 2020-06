9/10

Il 16' è anche il minuto del rosso a Rebic, per un'entrataccia su Danilo. Il Milan infatti non fa in tempo a gioire per l'errore di Ronaldo che, sul ribaltamento di fronte, il croato commette l'ingenuità che lascia i rossoneri in 10



