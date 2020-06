L'allenatore del Napoli si prepara alla sua 17^ finale in carriera. La prima la giocò con la maglia dei Rangers, le successive con il Milan, con in mezzo l'esperienza in U-21 e l'ultimo atto del Mondiale con l'Italia. Da giocatore ne ha vinte 10 su 14, mentre in panchina vanta già due finali, ma non sono andate bene...