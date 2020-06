1/18

Tre trofei, e per giunta consecutivi: la Juventus degli ultimi anni ha scritto un importante pezzo di storia del calcio italiano, per cui è normale che la lista dei giocatori con 3 Coppe Italia in bacheca sia ricca di bianconeri. Dybala, Bonucci, Cuadrado, Khedira, Rugani, Alex Sandro proveranno a centrare il poker nella finale contro il Napoli. A loro si aggiunge Mandzukic, sempre a quota 3