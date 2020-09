Sotto gli occhi di Galliani e Boateng in tribuna, la squadra di Brocchi batte 3-0 la Triestina e approda al terzo turno eliminatorio di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Pordenone-Casarano. In rete Barillà nel primo tempo e Mota Carvalho e Machin su rigore nella ripresa. Infortunio per Bettella BERLUSCONI NEGATIVO AL 1° TAMPONE - MONZA, CHE MERCATO!

MONZA-TRIESTINA: 3-0 23’ Barillà, 78’ Mota Carvalho, 90’ rig. Machin MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Bettella (30′ Sampirisi), Bellusci, Lepore, Carlos Augusto (72′ Anastasio); Frattesi, Fossati (80′ Barberis), Barillà; D’Errico (72′ Machin); Mota Carvalho (80′ Maric), Finotto. A disposizione: Sommariva, Donati, Rigoni, Gytkjaer, Colpani. All. Christian Brocchi. TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Struna (88′ Natalucci), Ligi, Lambrughi, Brivio; Giorico (59′ Rizzo), Lodi, Maracchi (68′ Petrella); Sarno, Granoche (59′ Di Massimo, 88′ Rapisarda), Gomez. A disposizione: Valentini, Rossi, Tartaglia. All. Carmine Gautieri. Un gol di Antonino Barillà nel primo tempo e le due reti di Mota Carvalho e Machin nella ripresa regalano al Monza l'approdo al terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021 dove incontrerà la vincente della sfida tra Pordenone e Casarano. Esordio vincente - nel giorno del compleanno del presidente Berlusconi - nella competizione per la squadra allenata da Brocchi che sotto lo sguardo attento di Adriano Galliani, in tribuna in compagnia del nuovo acquisto Boateng, batte una buona Triestina (formazione di Serie C) all’U-Power Stadium. Tanto turnover nel Monza, con Brocchi che cambia ben dieci uomini rispetto all’esordio in Serie B contro la Spal dello scorso venerdì (Bellusci l’unico confermato): in porta Di Gregorio titolare, in attacco spazio al tandem Mota Carvalho-Finotto. A sbloccare il match dopo 23'abbastanza equilibrati è un gran sinistro di Barillà, servito da un sponda al volo di Carlos Augusto.

Infortunio per Bettella leggi anche Berisha para un rigore, Monza-Spal finisce 0-0 La brutta notizia per il Monza riguarda l’infortunio di Bettella, costretto a uscire dal campo molto dolorante al 29’ dopo uno scontro di gioco con Granoche: problema alla caviglia sinistra per lui. Il Monza va vicino al raddoppio con Mota Carvalho prima e Carlos Augusto poi, ma è la Triestina che proprio alla scadere del primo tempo ha l’occasione per pareggiare, ma Giorico non trova l’impatto con la palla a pochi metri dalla porta del Monza.

Bettella dolorante dopo l'infortunio - ©LaPresse