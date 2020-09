4/15

GIULIO DONATI (terzino destro)

30 anni - club precedente: Lecce



Difensore di esperienza, nell'ultima stagione in A con il Lecce ma con alle spalle anche 6 stagioni in Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Mainz. Con i giallorossi, il 1° marzo 2020, il suo primo gol in carriera, nella partita contro l'Atalanta in cui segnò anche... un autogol