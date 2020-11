SAMPDORIA-GENOA 1-3

18' Verre (S), 60' Scamacca (G), 68' Lerager (G), 72' Scamacca (G)

Il Derby della Lanterna di Coppa Italia va al Genoa che, con uno straordinario secondo tempo, batte la Sampdoria e si regala un ottavo di finale contro la Juventus. Inizio di gara di marca blucerchiata, con La Gumina che prima coglie la traversa e poi sfiora il palo con un bel diagonale. Al 18' il vantaggio: Verre ruba palla a Rovella e batte Marchetti con un perfetto tiro all'incrocio dei pali. Genoa in grave difficoltà, meritato vantaggio della Sampdoria che sfiora anche il raddoppio con un cross di Leris che per poco non viene deviato nella propria porta da Zapata. Allo scadere un'altra grande occasione per La Gumina, che sfiora il palo con una bella girata. La scena cambia clamorosamente nel secondo tempo, con il Genoa che scende in campo con altro piglio e ribalta l'incontro. Tra il 60' e il 72', 12 minuti di fuoco da parte dei rossoblù decidono la partita. Allo scoccare dell'ora di gioco, Scamacca la pareggia spingendo in rete un perfetto assist di Shomurodov. Al 65', invece, entra Lerager, a cui bastano appena 3 minuti per incidere sul match: il centrocampista danese mette in rete in tap-in una respinta di Audero su un colpo di testa di Scamacca. E lo stesso attaccante, scatenato, firma il tris quattro minuti dopo: contropiede micidiale, concluso con un destro imparabile. Scamacca trascina il Genoa e firma un'altra doppietta contro la Sampdoria, già colpita in campionato con la rete che portò al definitivo 1-1. I rossoblù di Maran ritrovano quindi la vittoria a un mese dall'ultimo successo, ottenuto proprio in Coppa Italia, contro il Catanzaro. Una gioia per ripartire dopo le tre sconfitte di fila subite in campionato.