Torino agli ottavi di Coppa Italia: Entella ko 2-0

TORINO-VIRTUS ENTELLA 2-0

28' Zaza, 30' Bonazzoli

Il Torino ritrova la vittoria e il sorriso in Coppa Italia, battendo la Virtus Entella e ottenendo il pass per gli ottavi di finale. I granata chiudono la gara già nel primo tempo, con un micidiale uno-due firmato da Zaza e Bonazzoli. Il vantaggio arriva al 28', con l'ex attaccante della Juventus che riceve da Murru e batte Russo con un perfetto diagonale. Due minuti dopo il raddoppio, con Bonazzoli che trasforma un assist dello stesso Zaza. Due gol in pochi minuti e vittoria in cassaforte, nonostante il tentativo di rimonta della Virtus Entella che si vede anche annullare un gol al 39' con Coppolaro che era però partito da posizione di fuorigioco. Il Torino gestisce bene la partita e porta a casa un successo liberatorio. Per Vivarini una sconfitta all'esordio sulla panchina della Virtus Entella, in attesa di riprendere il percorso in campionato dopo il cambio d'allenatore.