Rinuncia Brescia, 3-0 a tavolino per l'Empoli

La sfida di Coppa Italia tra Empoli e Brescia non si è giocata, per assenza della squadra ospite. Il club di Cellino ha preferito non partire per la Toscana, a causa della presenza di alcuni calciatori positivi. La rinuncia da parte del Brescia, ha portato alla vittoria a tavolino per l'Empoli che quindi, senza giocare, si ritrova agli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Questo il comunicato: "Il Giudice Sportivo rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della società Brescia. Per questo motivo delibera di sanzionare la società Brescia con la perdita della gara con il punteggio di 0-3", si legge sul sito della Lega