Pirlo: "Il ko con la Fiorentina ci ha compattato"

L'allenatore bianconero presenta gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa: "Vincere per provare ad arrivare in fondo, ma non sarà una gara facile. Chiellini e Buffon giocheranno. Il ko con la Fiorentina è stato un fulmine a ciel sereno, ma siamo ripartiti più determinati"

"Sarà una partita importante. Inizia la Coppa Italia, sappiamo che quando la competizione entra nel vivo piace a tutti giocarla e per arrivare in fondo bisogna vincere la partita di domani sera". Andrea Pirlo fissa l'obiettivo passaggio turno presentando a Juventus Tv la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa in programma mercoledì alle ore 20.45 a Torino. "Rispetto a quando l'abbiamo affrontato in campionato, il Genoa è cambiato nell'aggressività. Hanno alzato il baricentro, hanno molta energia, quindi sarà una partita combattuta e difficile da giocare. Nel complesso credo sarà un match simile a quello di Marassi, verranno per difendersi bene e per cercare di ripartire in contropiede. L'abbiamo studiato in questi giorni e l'abbiamo preparata al meglio", le parole dell’allenatore della Juventus.