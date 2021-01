L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la gara vinta contro l’Empoli in Coppa Italia: "Partita sofferta, ma abbiamo cambiato tanti giocatori. Era importante dare minutaggio. Concediamo troppo e sbagliamo tanto, c’è stata un’involuzione". E su Osimhen: "Si sta allenando a casa e mi ha detto che si sente molto meglio. Speriamo di averlo presto" NAPOLI-EMPOLI 3-2 Condividi:

Dopo la vittoria di Udine al 90’ in campionato, il Napoli si impone anche in Coppa Italia. La squadra di Gattuso vince 3-2 con l’Empoli e vola ai quarti di finale. L'allenatore ha commentato così la prova dei suoi a Rai Sport: "Una gara sofferta contro una squadra piena di giovani di valore. Oggi l’importante era dare minutaggio a chi finora ha giocato meno, ci teniamo questa vittoria che ci serve per domenica. Serve più equilibrio però, oggi abbiamo subìto troppe ripartenze. E possiamo migliorare in generale, abbiamo lasciato qualche punto di troppo per strada". E su Osimhen, risultato positivo anche all’ultimo tampone e ancora alle prese con il problema alla spalla: "Sta tornando a correre a velocità importanti allenandosi a casa. Sente meno fastidio, speriamo si negativizzi presto e poi lo valuteremo. Ma mi ha detto di sentirsi molto meglio".

"Difficile convivere con questa situazione" leggi anche Empoli, 3 giocatori e mister Dionisi in isolamento "Poca continuità? Con il Covid i risultati sono strani e ci sta, già il fatto che stiamo giocando e stiamo portando avanti il movimento calcistico è tanto. Il calcio è cambiato tantissimo in questo periodo" ha proseguito Gattuso soffermandosi poi sulla questione Empoli, che prima della gara si è visto mettere 5 tesserati (3 giocatori, allenatore e un membro dello staff) in isolamento: "Guardiamo la Premier League, dove hanno grandi stadi e una grande organizzazione: anche lì stanno vivendo una situazione particolare. La nostra federazione e i nostri dottori stanno facendo un grande lavoro. Vivere tra allenamenti, tamponi, test sierologici e aspettare ogni volta il risultato è dura. Siamo dei privilegiati, certo, a fine mese ci pagano tanto. Ma lavorare con questo problema non è assolutamente facile".