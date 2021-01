"È un momento difficile perché volevamo proseguire il cammino in Coppa Italia. Non posso rimproverare nulla ai miei". È un Paulo Fonseca molto amareggiato quello che commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia della Roma, battuta in casa dallo Spezia. Con l'errore nell'interpretazione del regolamento, e il sesto cambio non consentito, a proposito del quale Fonseca risponde: "Se c'è un problema abbiamo tempo per discuterne internamente, con la società". Timore di essere esonerato? "Sono in discussione dal primo giorno che sono arrivato - risponde -. Io vado avanti con forza. Siamo terzi in Serie A, ho fiducia nella squadra. Quando non vinco sono sempre in discussione".