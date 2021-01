L'allenatore alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio parla dell'addio del Papu: "Ha dato tantissimo all'Atalanta, adesso la squadra può camminare con le proprie gambe. Non posso che augurargli il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions". Sul prossimo avversario: "Da anni siamo entrambe protagoniste in Italia e in Europa" TRATTATIVE LIVE - TABELLONE - VIDEO E ULTIME NEWS Condividi:

Vigilia di Coppa Italia per l'Atalanta, fresca della vittoria per 3-0 sul campo del Milan nell'ultimo turno di campionato. Oltre alla sfida alla Lazio per i quarti di finale (mercoledì 27 gennaio alle 17:45), nel presente della squadra di Gasperini c'è il passaggio del Papu Gomez al Siviglia. "Ha dato tantissimo all'Atalanta - dice l'allenatore del suo ex numero 10 ai microfoni di Rai Sport - adesso la squadra può camminare con le proprie gambe. Ci ha aiutato a crescere - aggiunge - non posso che augurargli il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions, un bel palcoscenico".

"Due belle realtà, pensiamo solo a gara di Coppa" leggi anche Gomez saluta l'Italia con un record speciale Gasperini si è poi concentrato sulla sfida alla Lazio, ricordando anche la finale di Coppa Italia persa contro i biancocelesti nel 2019: "Sono due due squadre che in questi anni sono state protagoniste sempre, in Coppa Italia, in Serie A, anche in Europa. Si tratta di due realtà del nostro campionato". Considerazioni con vista sul doppio incrocio ravvicinato. Atalanta e Lazio si sfideranno anche domenica in campionato, sempre a Bergamo: "Credo che la Coppa Italia sia importante ma è importante anche in Serie A - spiega Gasperini - l’attenzione sarà massima per tutte e due le partite. Temo la Lazio in tutte e due le competizioni. In questi anni è stata sempre protagonista. La partita di domani è la prima di due molto ravvicinate, c’è un pò di curiosità anche per quello. Tutti quanti puntiamo al massimo".