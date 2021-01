Si è chiusa l'avventura del Papu a Bergamo, ex capitano che ha accumulato 252 gare e 59 gol. Dal suo arrivo in squadra, inoltre, Gomez si è rivelato uno specialista in materia di assist: quali sono gli altri migliori giocatori a partire dalla Serie A 2014/15 quando l'argentino si trasferì alla Dea? Ecco la top 20 in campionato (dati Opta)

LE PAROLE D'ADDIO DEL PAPU - CALCIOMERCATO LIVE, TUTTE LE NEWS