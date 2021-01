La Lazio sfida l'Atalanta in Coppa Italia, ma l'allenatore guarda anche al calciomercato. Si lavora per Musacchio: "Sappiamo che abbiamo questa problematica in difesa, tra me e il direttore c'è tanta sinergia. Penso che arriverà qualcuno per aiutarci". Sulla squadra di Gasperini: "Settimana impegnativa, sfidiamo per due volte in quattro giorni la squadra più in forma della Serie A"

