Un nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi per far fronte all'infortunio di Luiz Felipe, costretto a rimanere fuori a lungo dopo l'operazione alla caviglia destra. La Lazio fa sul serio e va con forza su Mateo Musacchio . Dopo i primi contatti iniziati nelle ultime ore, la società del presidente Lotito ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare sull'argentino classe '90 del Milan , sul quale si era mosso anche il Parma. Nella giornata di oggi, martedì 26 gennaio, il ds biancoceleste Igli Tare porterà avanti nuovi contatti con il club rossonero per provare a definire l'operazione : la Lazio sta provando a prendere il difensore a zero, mentre il Milan vorrebbe monetizzare. Probabilmente ci sarà un indennizzo , considerando che ai rossoneri altrimenti rimarrebbe uno stipendio pesante per un giocatore fin qui poco utilizzato e chiuso ancora di più dopo l'arrivo di Tomori.

Profilo di esperienza, preferito a Todibo e Bruno Viana

CALCIOMERCATO

Tutti gli acquisti ufficiali di gennaio

Giocatore di esperienza, Musacchio in questa stagione non è praticamente stato quasi mai impiegato dal Milan (appena due presenze tra campionato e Coppa Italia per un totale di 95' in campo). La Lazio, in ogni caso, ha preferito andare sull'argentino ex Villarreal, che ha battuto la concorrenza di altri due difensori: Jean-Clair Todibo, francese classe '99 di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito al Benfica, e Bruno Viana, portoghese classe '95 del Braga. Il club del presidente Lotito proverà a chiudere nelle prossime ore.