Inter-Milan, le probabili formazioni di Coppa Italia

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si apre con il derby di Milano. Il testa a testa tra Inter e Milan si sposta dal campionato ai quarti di finale della coppa nazionale, con entrambe le squadre motivatissime a prevalere l'una sull'altra per una questione non solo di prestigio. Si gioca stasera, 26 gennaio, alle 20.45. Il match sarà diretto dall'arbitro Valeri.

L'allenamento della vigilia ha coinvolto tutti i giocatori di Conte tranne D'Ambrosio. Niente ritiro, la squadra si ritrova stamattina ad Appiano. Possibili novità di formazione, con 4 cambi rispetto all'XI iniziale visto a Udine. Conte dovrebbe proporre Kolarov nella difesa a 3 e confermare il trio di centrocampo, ma facendo riposare gli esterni. Con dal 1' Darmian e Perisic , che farebbero rifiatare Hakimi e Young. Sanchez scalpita per giocare titolare ed è favorito su Lautaro per fare coppia con Lukaku.

Milan, pochissimo turnover per Pioli

Derby, Pioli: "Avere pressioni è un privilegio"

Tra acciaccati e mini-rotazione, Pioli dovrebbe proporre un XI in cui non mancano Theo Hernandez e Ibra, capisaldi del Milan campione d'Inverno. Tra i nuovi arrivati dal mercato, subito impiegato Meité a centrocampo al fianco di Kessie. Poco turnover: non c'è Donnarumma squalificato e in porta gioca Tatarusanu. In difesa riposa Calabria: al suo posto Dalot, che con Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez completa il reparto difensivo. A supporto di Ibra, il terzetto Saelemaekers-Brahim Diaz-Leao. Mandzukic in panchina



MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Meité; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli