Gasperini e Inzaghi si affrontano due volte nel giro di cinque giorni, impegnati prima in Coppa Italia e poi in campionato. Ecco le probabili scelte dei due allenatori per la sfida di stasera: squadre in campo alle 17.45

Gasperini affronta la Lazio affidandosi a Muriel, che viene da un turno di Serie A in cui non è stato "stancato", lasciando riposare Zapata. Ind ifesa, davanti a Gollini, ci sarà Palomino assieme a Toloi e Romero. L'ultimo arrivato Maehle si prenderà la fascia destra concedendo uno stop ad Hateboer. Sull'altra corsia ci sarà Gosens. In mezzo al campo, l'alternativa all'utilizzo dei titolari De Roon e Freuler sarebbe Pessina, che potrebbe fari rifiatare uno tra l'olandese e lo svizzero. Alle spalle della punta partono in pole Malinovskyi e Miranchuk .

Lazio, Caicedo non convocato

Simone Inzaghi prepara la doppia trasferta di Bergamo (Coppa Italia e campionato) dosando le forze con un occhio di riguardo per la partita di domenica, che potrebbe segnare il sorpasso in classifica. Ecco allora che in coppa non si vedrà l'XI titolare: Immobile e Lazzari riposeranno, partendo dalla panchina. Felipe Caicedo, alle prese con una fascite plantare, non è stato nemmeno convocato e si aggiunge agli infortunati Luis Alberto e Ramos. A centrocampo ci sarà Escalante e non Leiva che è squalificato. In difesa spazio a Patric, Hoedt e Acerbi, con le fasce occupate da Marusic e Fares. I ballottaggi riguardano Akpa Akpro e Parolo in mezzo al campo, Pereira-Correa per l'attacco. Muriqi partirà titolare.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All. Inzaghi