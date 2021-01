Juve-Spal, Pirlo rilancia Morata e De Ligt

Quarti di finale di Coppa Italia allo Stadium: per la sfida alla Spal, quinta in Serie B, Pirlo studia un robusto turnover. Non saranno titolari Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Bentancur, McKennie, Cuadrado e Cristiano Ronaldo. Torna De Ligt dal 1', chance per Di Pardo e Fagioli dell'Under 23. Marino risponde con il 3-5-2 e la coppia Floccari-Paloschi in attacco PIRLO: "BUFFON E DE LIGT TITOLARI, BENTANCUR OUT" Condividi:

Semifinale di Coppa Italia in palio questa sera allo Juventus Stadium tra i bianconeri di Andrea Pirlo e la formazione emiliana allenata da Pasquale Marino. Le due squadre sono separate da 21 posizioni nella classifica del calcio italiano: Juventus quarta in Serie A, Spal quinta in Serie B. Per arrivare alla sfida dello Stadium, la Spal ha eliminato Bari, Crotone, Monza e Sassuolo. La Juve è invece entrata nel tabellone agli ottavi, dove ha superato per 3-2 ai tempi supplementari il Genoa. Sono tre i precedenti in Coppa Italia: 4-1 per la Spal nel 1962, 4-1 per la Juventus due anni dopo e 5-0 bianconero nel 1973, nell’ultimo confronto prima del ritorno tra i grandi della Spal nel 2017. Queste le probabili scelte di Pirlo e Marino. Fischio d'inizio alle 20.45.

Turnover Juve: in difesa coppia Demiral-De Ligt approfondimento Alex Sandro è negativo, domani torna in gruppo Pirlo pensa a un ampio turnover. Riposo previsto per Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, McKennie, Cuadrado, Arthur e Cristiano Ronaldo, che non saranno dell'11 di partenza. Out anche Bentancur. "Contro il Bologna ha giocato con un buco nel piede" ha spiegato l'allenatore bianconero in conferenza prepartita. Al centro della difesa torna titolare De Ligt, negativizzato al Covid alla vigilia di Juventus-Bologna. Accanto all'olandese e davanti a Buffon ci sarà Demiral. Fasce affidate a Frabotta a sinistra e a Di Pardo, terzino destro dell'Under 23, dall'altra parte. Altra promozione dall'Under 23 è quella di Fagioli, che a centrocampo sarà affiancato da Rabiot con Bernardeschi e Ramsey in fascia. In attacco si rivede dal primo minuto Alvaro Morata: accanto allo spagnolo ci sarà Kulusevski, squalificato per il prossimo impegno di campionato in programma sabato sul campo della Sampdoria. JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Buffon; Di Pardo, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. All:: Pirlo

Fagioli, percorso alla Pirlo. Di Pardo, notte da ex Non passa inosservata la presenza nel probabile undici titolare bianconero di Alessandro Di Pardo e Nicolò Fagioli. Per entrambi sarebbe l'esordio con la prima squadra. Grande curiosità per Fagioli, classe 2001 sin qui in campo 12 volte con l'Under 23 nel girone A di serie C. Centrocampista prelevato dalla Juventus sei anni fa dalla Cremonese, a Torino ha cambiato il suo percorso tattico, trasformandosi da trequartista in un regista. Stessa evoluzione vissuta a inizio carriera da Andrea Pirlo, che oggi lo allena. Elogiato pubblicamente da Allegri nel 2018 ("Abbiamo un ragazzo del 2001, Fagioli: vederlo giocare è un piacere, perché conosce il calcio" disse di lui) e fermato a inizio 2019 da una lieve aritmia cardiaca, risolta con una piccola operazione che lo costrinse a un mesetto di stop, ora potrà confermarsi sul campo dopo aver assistito dalla panchina una settimana fa alla conquista della Supercoppa italiana contro il Napoli. Accanto a lui c'era anche Di Pardo, classe 1999, che sarebbe invece un ex della partita di questa sera: è infatti arrivato a Torino nel 2017 al termine di un'ottima stagione con la Primavera della Spal e si è trasformato da mezzala a esterno di centrocampo o terzino di una difesa a quattro. Aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo della scorsa stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, è stato convocato per la prima volta da Pirlo a novembre per la sfida di campionato contro il Cagliari. Ha giocato nove partite nella Serie C 2020/21, ora sogna l'esordio con la Juve dei grandi.