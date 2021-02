Cristiano Giuntoli usa la metafora della "famiglia" per provare a riportare la serenità in casa Napoli. Prima della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, il direttore sportivo analizza il delicato rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Gennaro Gattuso, che ha caratterizzato l’ultima settimana del Napoli: "In tutte le società, così come in tutte le famiglie, ci sono alcuni piccoli disguidi : a volte vengono fuori e a volte no, ma penso che le cose si metteranno a posto . Dobbiamo pensare al campo, credo che Gattuso stia facendo molto bene e che lo continuerà a fare".

Gattuso-De Laurentiis, le tappe della vicenda

Le parole di Giuntoli chiudono una settimana piena di polemiche per il Napoli. Dopo la sconfitta sul campo del Verona domenica 24 gennaio, De Laurentiis aveva incontrato qualche giorno dopo la squadra e lo staff tecnico, confermando la piena fiducia in Gattuso. Tuttavia, allo stesso tempo il presidente aveva iniziato a effettuare dei sondaggi con alcuni allenatori liberi: semplici mosse preventive, con contatti tra gli altri con Benitez, Spalletti e Allegri. "Non mi dimetto, ma se mi girano me ne vado in Kuwait", aveva detto Gattuso il 28 gennaio dopo la vittoria per 4-2 contro lo Spezia. Tre giorni dopo, l’allenatore del Napoli rincara la dose: "Il rapporto con De Laurentiis è sempre stato buono, ma c’è un po' di delusione da parte mia. Tante squadre mi hanno chiamato, non ho parlato con nessuno. Mi sento a mio agio quando sono a Castel Volturno con i miei giocatori, ma sto prendendo schiaffi da ogni parte tutti i giorni". Una delusione da lenire con il raggiungimento di risultati e obiettivi. Le strade di Gattuso e De Laurentiis potrebbero separarsi a fine stagione, in questo momento sembra complicata l'ipotesi di scongiurare una fine del rapporto, ma in casa Napoli mai dire mai.