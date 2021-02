Gasperini: "Creato molto, sono soddisfatto"

È un Gian Piero Gasperini soddisfatto, quello che si presenta al termine della semifinale d'andata di Coppa Italia sul campo del Napoli. Al Maradona finisce 0-0 tra gli azzurri e la sua Atalanta, un risultato che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno tra una settimana. L'allenatore nerazzurro ha un po' di rammarico per le occasioni da gol create: " Abbiamo fatto una buona gara . Il Napoli è una squadra di valore, ma nel primo tempo abbiamo avuto alcune opportunità importanti. La ripresa è stata più spezzettata, ma sono soddisfatto della nostra prestazione. Abbiamo avuto parecchie opportunità, tenendo conto del valore dell'avversario. Se ne avessimo realizzata una , la partita avrebbe cambiato aspetto". E ora testa subito al campionato: "Pensiamo una partita per volta, siamo sotto pressione e non è facile avere sempre la condizione giusta, ma questo vale anche per il Napoli. Ci ributtiamo subito sul campionato e poi pensiamo alla gara di mercoledì prossimo che varrà la qualificazione alla finale".

"Ilicic fuori? Dobbiamo alternare, non facile essere sempre al top"

Gasperini ha poi analizzato la prestazione di alcuni singoli, a partire da Josip Ilicic, che ha iniziato la gara in panchina ed è subentrato soltanto a partita in corso: "Non è facile per un giocatore come Ilicic avere sempre la migliore condizione. Stasera è entrato bene e sarà sicuramente importante per la gara di ritorno". Titolare invece Muriel, rimasto però anche lui a secco di gol: "Luis è in un periodo di grandissima condizione, lo ha dimostrato anche questa sera. Giochiamo ogni tre giorni ormai dal 3 gennaio e abbiamo bisogno di tutti. Non sempre possono giocare tutti dall'inizio, li alterniamo e in questo modo riusciamo ad avere sempre tutti nella condizione migliore". Infine, un'analisi sulla prova di Toloi, che nel primo tempo ha avuto un'importante occasione da gol: "Toloi ha avuto ottimi spazi nel primo tempo, avevamo pensato di poter sfruttare i suoi inserimenti. E' arrivato molto bene davanti alla porta e purtroppo non è riuscito a fare gol, forse ha avuto l'occasione più limpida della partita".