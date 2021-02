Nell’ultima sfida di sabato scorso (persa in casa contro il Levante) era uscito al 60’, sostituito da Vinicius. Nei giorni seguenti, per Eden Hazard si è parlato di affaticamento muscolare. Si tratta, secondo il club spagnolo di un infortunio muscolare al retto anteriore sinistro. Secondo quanto riportato da Marca, quotidiano sportivo molto vicino all'ambiente madrileno, il giocatore del Real Madrid dovrà stare fermo tra le 4 e le 6 settimane, il che gli farebbe saltare l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta (in programma mercoledì 24 febbraio a Bergamo). L’esterno proverà però a esserci per il ritorno di martedì 16 marzo a Madrid. Questo il comunicato del Real sul proprio sito ufficiale: "Dopo gli esami effettuati oggi su Eden Hazard da parte dello staff medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al retto anteriore sinistro. La situazione è in attesa di evoluzione". Hazard, dopo essersi riposato nella giornata di martedì, si è allenato in mattinata con il resto della squadra prima di accusare il nuovo problema. Lavoro interrotto e subito esami, che hanno portato al referto attuale.