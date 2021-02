Gasperini: "Cancellare subito gli errori col Toro"

L'allenatore nerazzurro alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia: "Sarà una partita diversa rispetto all'andata, i margini di errore saranno ridottissimi. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare anche contro una grande squadra come il Napoli. Sarà il secondo tempo di questa semifinale, quello decisivo. Per noi conta tanto, non capita tutti gli anni di giocarsi l'accesso a una finale"

L'Atalanta punta a ottenere una prestigiosa qualificazione alla finale di Coppa Italia anche per riscattare la rimonta subita dal Torino nell'ultima giornata di campionato: "Per fortuna si gioca ogni tre giorni, quindi abbiamo subito iniziato a pensare alla partita successiva – prosegue Gasperini – E questa sarà molto importante, perché ci giocheremo in casa contro il Napoli l'accesso alla finale. È un'opportunità da sfruttare. Per noi conta tanto, così come per loro, perché non capita tutti gli anni di arrivare a giocarsi una finale".