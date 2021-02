La probabile formazione dell'Atalanta

ATALANTA

Media gol/minuti in Serie A, il migliore è Muriel

Emergenza esterni per Gasperini, che anche per la sfida al Napoli e per qualche altra partita non avrà a disposizione Hateboer per un problema al piede sinistro rimediato nella gara contro il Milan. In realtà si tratta di una vecchia frattura riaffiorata nelle ultime settimane: il giocatore ha sempre dolore e l'Atalanta spera di scongiurare l'intervento chirurgico, che potrebbe portare l'olandese a rischiare di chiudere anzitempo la stagione. La speranza di Gasp è quella di recuperare Maehle, rimasto fuori per precauzione nell'ultima gara con il Torino a causa di un taglio profondo al piede per il quale sono stati necessari sei punti di sutura. Il giocatore negli ultimi giorni si è allenato a parte e farà un provino decisivo per capire se potrà essere a disposizione. Se il danese non dovesse farcela, la coperta rischia di essere corta più di altre volte: potrebbe spostarsi Gosens a destra con Ruggeri a sinistra, anche se questa soluzione non convince molto l'allenatore nerazzurro, oppure potrebbe allargarsi De Roon o avanzare Toloi. In quest'ultimo caso rimarrebbe scoperta una casella in difesa, in quanto Romero è squalificato. Davanti a Gollini, sicuri di un posto Palomino e Djimsiti. In mezzo al campo De Roon e Freuler, con Pessina in appoggio alle punte che dovrebbero essere Ilicic e Zapata: panchina per Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All: Gasperini