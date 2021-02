13/13 ©LaPresse

Gli Europei alle porte e un’eventuale chiamata di Mancini che sarebbe motivo di orgoglio: "Sarei più che felice di onorarla, sarebbe un altro sogno. Dove giocherei? Sicuramente come mezzala, ho ricoperto un po’ tutti i ruoli del centrocampo e so adattarmi". Sulla 'staffetta' con il Papu Gomez: "Non l’ho sostituito, è un insostituibile e abbiamo anche giocato insieme in ruoli diversi. Entrambi abbiamo fatto il meglio possibile per questa squadra". E sugli studi universitari in economia: “Adesso forse riuscirò a studiare un po’ di più…"