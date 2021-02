Missione compiuta per la Juventus. Dopo la vittoria dell'andata a San Siro (1-2), nella semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Allianz Stadium i bianconeri sono riusciti a contenere i tentativi dell'Inter e a mantenere il vantaggio per accedere alla finale. Una qualificazione, quella della squadra di Pirlo, figlia di un ottimo lavoro di squadra esaltato anche da Cristiano Ronaldo, che al termine della partita ha espresso tutta la sua gioia per il risultato raggiunto. Protagonista di diverse azioni da gol e fermato da alcuni importanti interventi di Handanovic, il portoghese - decisivo ai fini dell'accesso all'ultimo atto della competizione con la doppietta messa a segno in casa dei nerazzurri - non ha nascosto la sua soddisfazione sui social.