3/12 ©LaPresse

TORNA ROMELU - Non aveva giocato l'andata perché squalificato, dopo l'ammonizione (era diffidato) nello scontro con Ibra nel derby. Il belga torna a far coppia con Lautaro. Così l'Inter in campo: 3-5-2, Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro.