Continuano i problemi alla caviglia sinistra per Dries Mertens, che rimarrà ancora in Belgio per proseguire il percorso di riabilitazione: l'attaccante belga non ha infatti ancora pienamente recuperato dal problema fisico riportato nella gara di campionato dello scorso contro l'Inter e già durante la scorsa settimana aveva raggiunto Anversa per sottoporsi a ulteriori esami e nuove cure. Il rientro di Mertens però slitta ulteriormente, visto che il calciatore rimarrà in Belgio almeno per i prossimi 7-10 giorni per cercare di recuperare pienamente da un infortunio che ormai lo tormenta da quasi due mesi. Un periodo di stop aggiuntivo che lo metterà sicuramente fuori causa per il big match di sabato prossimo in campionato contro la Juventus, oltre alle gare di Coppa Italia ed Europa League contro Atalanta e Granada.