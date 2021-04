I due club in un comunicato congiunto hanno spiegato la decisione della Procura federale di devolvere in beneficenza la somma delle multe comminate ai due calciatori in seguito al forte scontro avvenuto nel derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio

L'episodio fece discutere per diverse settimane, ma l'ormai celebre lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in occasione di Inter-Milan di Coppa Italia del 26 gennaio scorso si è conclusa ufficialmente nella serata di giovedì e nel migliore dei modi. Entrambe le società hanno infatti comunicato che la somma delle multe comminate ai due calciatori in seguito a quel forte scontro verrà devoluta in beneficenza, come deciso dalla Procura federale. Ibra e Lukaku si erano infatti trovati testa a testa negli istanti conclusivi del primo tempo, ricevendo entrambi un cartellino giallo, ma portando il Giudice Sportivo a sanzionarli in seguito per "atteggiamento antisportivo". I due club e la FIGC hanno deciso così di porre fine a un episodio poco piacevole con una finalità decisamente più apprezzabile.