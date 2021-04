Una lite violenta con i genitori, culminata nell’arresto: è stato necessario l’intervento della polizia per sedare una rissa che ha visto protagonista l’ex interista Fredy Guarin, che dopo essere rientrato in Patria gioca nei Millonarios. Il centrocampista colombiano, secondo la polizia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, potrebbe essere accusato di violenza domestica dopo aver aggredito i genitori nella loro casa, costringendoli a chiamare le forze dell’ordine.



Un video pubblicato in rete mostra Guarin (che nelle immagini appare anche sporco di sangue) opporre resistenza all’arresto, finendo per ferire anche un agente. Il responsabile delle forze dell’ordine locali, Jorge Luis Vargas, ha spiegato l’accaduto in conferenza stampa: "Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica. Quando gli agenti sono giunti sul posto, si sono trovati di fronte ad una lite familiare con protagonista il figlio, riscontrando diverse ferite. I genitori hanno chiesto assistenza in modo che questa persona fosse condotta come previsto dalla legge. Vogliamo invitare i colombiani al rispetto e all'uso moderato di sostanze che possono generare dipendenza. Siamo in attesa delle azioni che la famiglia può intraprendere e siamo in contatto con la Procura per determinare i prossimi passi da compiere".