Coppa Italia, ufficiale la finale al Mapei Stadium

Juventus e Atalanta si contenderanno la Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è ufficiale. Dopo il Consiglio, la Lega Serie A ha annunciato la sede in una nota ufficiale: la finale della 73^ edizione del torneo si giocherà la sera del 19 maggio nello stadio che abitualmente ospita le gare interne del Sassuolo . Nello stesso impianto si era già disputata lo scorso 20 gennaio la Supercoppa Italiana , che aveva visto protagonisti i bianconeri (poi vincitori della competizione) e il Napoli .

Il commento di De Siervo

vedi anche

Lite Ibra-Lukaku: multe devolute in beneficenza

L'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha rilasciato un commento ufficiale a margine della decisione: "Siamo molto soddisfatti, ringraziamo l'Emilia-Romagna che ancora una volta ha dimostrato disponibilità e vicinanza verso lo sport e il calcio italiano. Dopo il successo della Supercoppa, siamo contenti di tornare in un impianto moderno e funzionale dove, grazie al supporto del Sassuolo, potremo organizzare al meglio questa sfida. La finale tra Atalanta e Juventus promette spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati che la potranno vedere in oltre 200 paesi e territori nel mondo".