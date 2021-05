Atalanta-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Atalanta e Juventus si sono affrontate per 16 volte in Coppa Italia: 6 i successi per i bianconeri, 4 quelli dei nerazzurri e 6 pareggi. Queste due squadre si sono già affrontate in due occasioni in questa stagione, entrambe nel corso del campionato di Serie A. La gara d'andata, giocata all'Allianz Stadium, si è conclusa sull'1-1, con le reti di Chiesa e Freuler. Un gol di Malinovsky, invece, ha regalato la vittoria per 1-0 all'Atalanta nella sfida di ritorno. I nerazzurri potrebbe quindi ottenere due successi di fila contro la Juventus, cosa che non accade dalla stagione 1929/1930.

Curiosità

approfondimento

Champions-Coppa Italia, serve una Juve al Cuadrado

L'Atalanta ha raggiunto la finale di Coppa Italia per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, dopo esserci riuscita precedentemente soltanto in tre occasioni in tutta la sua storia. L'unica vittoria risale al 1963, 3-1 in finale contro il Torino. Nella finale più recente, giocata all'Olimpico nel 2019, la squadra di Gasperini ha perso per 2-0 contro la Lazio, con reti di Milinkovic-Savic e Correa, dopo aver eliminato in semifinale proprio la Juventus. I bianconeri, invece, guidano la classifica riguardante l'albo d'oro della Coppa Italia, con 13 trionfi su 19 finali giocate. La Juventus non alza questo trofeo dal 2018, quando vinse per 4-0 contro il Milan. Nell'ultima edizione, invece, i bianconeri hanno perso in finale contro il Napoli ai calci di rigore. La partita, ai tempi regolamentari, si chiuse sullo 0-0, la Juventus non subisce gol da quattro finali di Coppa Italia consecutive. I bianconeri, inoltre, hanno perso solo una delle ultime 17 gare giocate in questa competizione (12 vittorie e 4 pareggi per il resto), proprio contro l'Atalanta: 3-0 a Bergamo nel ritorno della semifinale dell'edizione 2018/2019. I nerazzurri, invece, hanno fatto appena 3 gol nelle quattro finali giocate, tutti segnati da Domenghini nella finale vinta per 3-1 contro il Torino nel 1963. Due curiosità riguardano gli allenatori. Andrea Pirlo, che potrebbe diventare il quarto a vincere la Coppa Italia con la Juve sia da giocatore che da allenatore dopo Luis Monti, Carlo Parola e Dino Zoff. Gian Piero Gasperini, con 63 anni e 113 giorni, potrebbe diventare il tecnico più anziano a vincere per la prima volta la Coppa Italia, nonché il secondo più anziano in generale ad alzare questo trofeo, dietro a Nereo Rocco (65 anni e 62 giorni al momento del terzo trionfo con il Milan nel 1977).

Quali giocatori possono essere protagonisti

L'uomo delle grandi sfide, in casa Juventus, è senza dubbio Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato 9 gol nelle ultime 10 finali in tutte le competizioni ma è rimasto a secco in 3 delle 5 più recenti. Dall'altra parte, Gasperini punterà su Duvan Zapata, che è il giocatore che ha segnato più gol alla Juventus dal 2016/2017 a oggi: 7 in 10 partite.