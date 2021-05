Occhi chiusi, medaglia al collo e tra le braccia la Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta. "Best caption wins", che significa "vince la miglior didascalia": Cristiano Ronaldo festeggia insieme ai suoi followers il trofeo appena conquistato. Il portoghese si immortala abbracciato alla Coppa Italia sul treno che nella notte ha riportato la Juventus a Torino da Reggio Emilia. Al post pubblicato su Instagram, CR7 ha aggiunto anche le bandiere di Italia, Inghilterra e Spagna: una scelta non casuale. Con il trofeo vinto al Mapei Stadium, il portoghese ha infatti vinto tutto ciò che poteva in questi tre Paesi tra Juve, Manchester United e Real Madrid. Festeggiamento social, non l’unico. Poco prima, infatti, Ronaldo – sempre su Instagram – aveva postato tutta la sua gioia. "Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino Alla Fine! Forza Juve!". Per il portoghese è la prima coppa Italia della carriera, il quinto titolo da quando è arrivato alla Juventus dopo due scudetti e due Supercoppe Italiane.