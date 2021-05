Varato il nuovo format della competizione, valido dalla prossima edizione: 40 le squadre nel tabellone principale, con 36 inserite direttamente e le altre 4 selezionate attraverso un turno preliminare che coinvolgerà 8 formazioni, con scontri diretti. In lista anche 4 club di C, correzione in corsa dopo le polemiche delle scorse settimane con la Lega Pro. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il regolamento definitivo

L'ULTIMA FINALE CON LA VECCHIA FORMULA: ATALANTA-JUVE 1-2