Coppa Italia, il calendario dei sedicesimi

La Lega di Serie A ha comunicato il calendario e gli orari delle sfide in programma per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: si gioca in tre giorni, dal 14 al 16 dicembre. Venezia-Ternana sarà la gara inaugurale. Tre le partite tra squadre di Serie A: Sampdoria-Torino, Genoa-Salernitana e Verona-Empoli. Ad attendere le vincenti negli ottavi ci sono le big

La Coppa Italia entra nel vivo. Dopo i primi turni eliminatori, la manifestazione è giunta ormai ai sedicesimi di finale. Tante le squadre di Serie A coinvolte, eccezion fatta per le big che, in qualità di teste di serie, faranno il loro ingresso nella competizione soltanto a partire dalle sfide valide per gli ottavi di finale. Assente anche il Bologna: l'eliminazione della formazione di Sinisa Mihajlovic, sconfitta 5-4 dalla Ternana, è stata una delle sorprese della nuova edizione di Coppa Italia. Rinnovata quest'anno nella sua formula attraverso la riduzione da 78 a 44 squadre (i 40 club di Serie A e B più 4 di Serie C). La Lega Calcio, intanto, ha reso noto il calendario e gli orari dei sedicesimi che si giocheranno in tre giorni, dal 14 al 16 dicembre. Si parte il martedì alle 15 con Venezia-Ternana e si finisce il giovedì alle 21 con Sampdoria-Torino. Uno degli incroci tra le squadre di Serie A insieme a Genoa-Salernitana e Verona-Empoli. A seguire il programma completo.