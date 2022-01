E' durata 24 minuti la partita di Fikayo Tomori contro il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia . Il difensore del Milan è infatti stato costretto a chiedere la sostituzione per un risentimento al ginocchio sinistro. Il 24enne si era toccato il ginocchio qualche minuto prima e dopo aver ricevuto le cure dei sanitari ha aveva provato a rientrare in campo, corricchiando e giocando anche il pallone, salvo poi arrendersi al dolore. Al suo posto, sul risultato di 0-1, è entrato Alessandro Florenzi .

Tomori, rientro sfortunato

Non un rientro fortunato per Tomori. Il difensore aveva saltato le prime due partite giocate nel 2022 dal Milan, contro la Roma prima e sul campo del Venezia poi. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. In stagione il centrale inglese, da un anno in rossonero, ha totalizzato in stagione 23 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, segnando un gol.