L'allenatore analizza la sofferta vittoria con il Genoa che qualifica il Milan ai quarti di Coppa Italia: "Nel primo tempo c'era poco ritmo e poca energia ed è colpa mia, poi siamo stati bravi a riprenderla. Tomori? Speriamo nulla di grave". Leao chiarisce la dinamica del suo gol: "Volevo crossare perché in mezzo c'era Giroud. Il rinnovo? Io sto bene qui"

Stefano Pioli è soddisfatto per il passaggio ai quarti di finale dopo la gara vinta contro il Genoa ai supplementari ma non per il primo tempo giocato dalla sua squadra: "Non ho fatto un gran lavoro perché non abbiamo approcciato bene la partita e questo ci ha creato difficoltà - dice - E' colpa mia, abbiamo avuto poca energia, poco ritmo. Poi siamo stati bravi a riprenderla, abbiamo passato il turno e continueremo a lavorare". Il Milan sembra devastante sulla sinistra e un po' meno sulla destra: "Non siamo più limitati sulla destra rispetto alla sinistra, abbiamo caratteristiche diverse, a sinistra strappiamo, a destra dobbiamo muoverci di più, la squadra è equilibrata e l’importante è continuare a essere pericolosi, noi dobbiamo giocare a ritmo elevato altrimenti diventiamo una squadra normale. Il primo tempo lo abbiamo interpretato male, non nei singoli giocatori ma come squadra e questa è responsabilità e colpa mia".

"Tomori? Spero non sia nulla di grave" leggi anche Infortunio a Tomori, Milan in ansia Il Milan sta a poco a poco recuperare giocatori importanti come Leao, appunto, e Rebic: "Abbiamo passato un novembre difficile con gli infortuni e ne stiamo venendo fuori, è una stagione particolare con il Covid ma noi dobbiamo essere bravi a prepararci e a essere pronti, più giocatori abbiamo a disposizione e meglio è perché proprio oggi si è dimostrato che le gare si possono cambiare in corsa". Sull'infortunio occorso a Tomori: "Non so, ha un fastidio al ginocchio e speriamo non sia nulla di grave e spero di averlo subito a disposizione".