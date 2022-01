Dragowski, stop di uno turno: salta i quarti

Dopo le prime tre gare degli ottavi (qualificate al momento Atalanta, Fiorentina e Milan) il giudice sportivo ha fermato per un turno Dragowski della Fiorentina, Fabian Ruiz e Lozano del Napoli. Due le giornate di stop per il vice allenatore del Napoli Domenichini

Concluse le prime tre gare degli ottavi di finale di Coppa Italia (Atalanta-Venezia, Napoli-Fiorentina e Milan-Genoa), sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito agli squalificati per i prossimi turni della competizione, o per i calciatori delle squadre eliminate nella prossima edizione del torneo. Stop di un turno per il portiere della Fiorentina Dragowski, espulso nella gara vinta dalla sua squadra al Maradona ai supplementari, e per i calciatori del Napoli Fabian Ruiz e Hirving Lozano, anche loro espulsi dall’arbitro nel corso del match.