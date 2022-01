Sarri: "Fosse per me farei spendere un miliardo"

L'allenatore commenta il passaggio ai quarti di finale: "La squadra sta crescendo, siamo più disposti al sacrificio e alla lotta. Purtroppo arriviamo alla partita contro l'Atalanta con 120 minuti nelle gambe. Tare dice che non mi aspetto altri acquisti? Se fosse per me farei spendere al club un miliardo. L'importante è che la società sia disposta mentalmente ad accompagnarci nella crescita"

"Mercato? Fosse per me, farei spendere un miliardo"

Pussetto "vola" in fascia e travolge Sarri. FOTO

Sarri si concentra poi sul calciomercato. Non manca un commento alle parole del ds Igli Tare, che aveva detto che l'allenatore non si aspetta acquisti a gennaio. "Se fosse per me farei spendere al club un miliardo - sorride l'allenatore - ma bisogna tenere conto delle esigenze delle società. La Lazio ha una gestione molto oculata, non farà mai tanti acquisti in una sessione di mercato. Lo sapevo già prima. L'importante è che la società sia disposta mentalmente ad accompagnarci nella crescita". Spazio anche per un commento sulle prestazioni di Lazzari e Muriqi: "Lazzari in fase offensiva fa sempre molto bene, oggi invece ha fatto anche una fase difensiva migliore del solito - le sue parole - Muriqi nel primo tempo ha fatto bene, poi si è leggermente appannato col passare del tempo ma aveva giocato poco finora". Sarri commenta anche lo scontro fortuito con l'attaccante dell'Udinese Pussetto: "Non mi ero accorto che Pussetto stava arrivando perché seguivo l'azione - spiega - fortunatamente mi sono alzato prima io che lui".