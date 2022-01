Abraham gol, la Roma vince anche grazie alla sua rete e passa il turno di coppa. Lecce ko, ora l'Inter. "Abbiamo avuto la mentalità sbagliata all'inizio, non siamo partiti bene - ha detto nel post partita a Sky Sport l'inglese -, il mister ci aveva messo in guardia, sapevamo che erano una buona squadra. Le sostituzioni poi hanno cambiato la partita con Mkhitaryan , Zaniolo e Viña (tutti dentro dopo l'intervallo, ndr), nella ripresa abbiamo cambiato ritmo". Per lui gol numero quindici in stagione in 29 presenze: "Sì, sono felice dei quindici gol ma ne voglio di più. Sono fortunato di essere in una squadra che crea occasioni, voglio aiutare la Roma con più gol e assist possibili".