Sono tanti i giocatori squalificati per il prossimo turno di Serie A: tra di loro ci sono Zaniolo e Theo Hernandez. Due turni invece per Alessandro Bastoni, colpevole di aver rivolto un'"espressione ingiuriosa" nei confronti dell'arbitro a fine derby. Una giornata (e multa) anche per Simone Inzaghi. Di seguito, tutte le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24^ giornata di Serie A

Dopo il turno di Serie A valevole per la 24^ giornata, che si è svolto da sabato pomeriggio a lunedì sera, questo martedì sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle sanzioni per giocatori e allenatori.

Una giornata per Zaniolo e Theo Hernandez: per il milanista c'è anche una multa

Entrambi espulsi nel weekend, Nicolò Zaniolo e Theo Hernandez sono squalificati per un turno. Per Zaniolo la sanzione è dovuta al suo "comportamento non regolamentare in campo (ottava sanzione)" e "per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con parole irrispettose una decisione del Direttore di gara". Per Theo Hernandez, oltre alla squalifica c'è anche la multa di cinquemila euro, "per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale", come si legge nel documento ufficiale della Lega Serie A.