Pioli: "Derby ci ha dato fiducia. Il 1° posto..."

Prima la vittoria nel derby, poi la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Sono stati quattro giorni perfetti per il Milan che torna tra le migliori quattro della competizione a distanza di due anni. Merito del 4-0 contro la Lazio, frutto anche dell'entusiasmo maturato dopo il successo contro l'Inter secondo Stefano Pioli: "Abbiamo approfittato della vittoria per derby per acquisire energia e fiducia - spiega l'allenatore del Milan - La squadra ha giocato bene e ha meritato il risultato. Siamo stati in partita per 90 minuti con concentrazione e qualità". Sulla strada del Milan verso la finale di Coppa Italia ci sarà ancora l'Inter: "Sono sfide particolari da preparare, ma stimolanti da affrontare - ammette Pioli - Entrambe vogliamo vincere, cercheremo di dare il massimo consapevoli che l'avversario è molto forte. Abbiamo dimostrato di poterli battere e ce la giocheremo".